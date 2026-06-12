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12 июня, 20:51

Матч Медведева и Чилича в четвертьфинале Хертогенбоса прерван из-за дождя и продолжится 13 июня

Ана Горшкова
Корреспондент

Игра между российским теннисистом Даниилом Медведевым и хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе прервана из-за дождя.

Матч остановили при счете 6:3, 3:6. Встреча будет доиграна в субботу, 13 июня.

Для Медведев матч с Чиличем стал вторым за день. Сегодня он доигрывал встречу второго круга с нидерладнцем Тейсом Богардом (6:3, 4:6, 7:6 (8:6)), которая также была перенесена из-за дождя.

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Теннис
Даниил Медведев
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