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Сегодня, 10:43

Мать Рублева сообщила, что теннисист сейчас не думает о смене гражданства

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Мать российского теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко рассказала, что пока сын не думает о смене российского гражданства.

Ранее Рублев заявил, что при нынешних обстоятельствах не стоит исключать, что ему придется сменить гражданство.

«Андрей специально подчеркнул, что в случае полного отстранения россиян от турниров ничего исключать нельзя. И особо подчеркнул, сказал, что сейчас не готов даже рассматривать вопрос о смене гражданства! Остальное уже домыслили многочисленные комментаторы. Лучше было бы вообще не придавать большого значения этому видео, но в первый момент после его появления в интернете на меня обрушился шквал звонков. Специально пересматривала видео и ни одной непатриотичной фразы не услышала», — цитирует Марьенко РИА «Новости».

Рублев завершил сезон-2022 на восьмом месте в рейтинге ATP и выиграл четыре титула под эгидой организации.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221227/rublev-1841553175.html
Андрей Рублев
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