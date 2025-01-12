Мать Рублева назвала сына смелым после его рассказа о проблемах с психикой

Марина Марьенко, мать российского теннисиста Андрея Рублева, прокомментировала слова сына о наличии биполярного расстройства и сильной тревожности.

Ранее 27-летний спортсмен признался, что испытывал проблемы с тревогой и получил биполярное расстройство, но ему помогла работа с психологом и общение с другим теннисистом — Маратом Сафиным.

«По поводу этого интервью сказать ничего не могу — не читала. Это спорт. В минуты отчаяния и проигрышей, наверное, приходят не очень хорошие мысли... Потом, когда все налаживается, снова все хорошо становится. К спорту нужно относиться легче и спокойнее. Ну, выразил свою точку зрения. Смелый парень, молодец! Желаю ему больше побед, которые дают возможность верить в себя больше», — цитируют Марьенко «РИА Новости».

Рублев занимает 9-е место в рейтинге АТР по состоянию на январь 2025 года, он — олимпийский чемпион в миксте и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России.