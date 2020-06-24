Мать Джоковича: «Ужасает и пугает, что люди пишут про Новака»

Мать Новака Джоковича Диана прокомментировала обнаружение коронавируса у его сына на собственном выставочном турнире. Также заразились Григор Димитров, Виктор Троицки и Борна Чорич.

— Он молодой и здоровый человек, поэтому ему легче справиться, — цитирует мать Джоковича Blic. — В конце концов, я думаю, что действие вируса подходит к концу. Вот почему он с женой чувствует себя хорошо, как и мы. Желаем всем крепкого здоровья.

Критика Новака? Очевидно, что люди имеют что-то против него. Ужасает и пугает, что про него пишут, но мы к этому привыкли. Они просто надеялись, что что-то подобное произойдет.