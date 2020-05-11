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Мать Джоковича считает Федерера высокомерным

04:25
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Мать сербского теннисиста Новака Джоковича Диана оценила успехи сына. Она отметила его победу на прошлогоднем Уимблдоне.

— Я видела много матчей, но прошлогодний Уимблдон против Федерера получился самым трудным, — приводит слова матери Джоковича Blick. — Все болели за Федерера. В такие моменты Роджер меня бесит. Федерер — высокомерный.

На матчболах Федерера я молилась. Крест часто спасал нас в трудные моменты. И бог помог Новаку. Он тоже верит и считает себя избранным. У него свой святой крест из монастыря. Молится утром и вечером.

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