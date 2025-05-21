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21 мая 2025, 20:49

Джокович стал четвертьфиналистом турнира в Женеве

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович победил венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Женеве — 6:2, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.

В четвертьфинале соревнований 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграет против итальянца Маттео Арнальди.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 596 035 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:2, 6:3

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Теннис
Новак Джокович
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