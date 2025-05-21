Джокович стал четвертьфиналистом турнира в Женеве
Сербский теннисист Новак Джокович победил венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Женеве — 6:2, 6:3.
Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.
В четвертьфинале соревнований 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграет против итальянца Маттео Арнальди.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 596 035 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:2, 6:3
Новости