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24 августа 2025, 01:59

Фучович переиграл ван де Зандсхюлпа в финале турнира в Уинстон-Салеме

Евгений Козинов
Корреспондент

Венгерский теннисист Мартон Фучович победил голландца Ботика ван де Зандсхюлпа в финале турнира в Уинстон-Салеме — 6:3, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 52 минуты. 33-летний венгр подал 4 раза навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Для Фучовича это третий титул ATP в одиночном разряде.

Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 798 335 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Мартон Фучович (Венгрия) — Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — 6:3, 7:6 (7:3)

Источник: Сетка турнира в Уинстон-Салеме
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