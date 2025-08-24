Фучович переиграл ван де Зандсхюлпа в финале турнира в Уинстон-Салеме

Венгерский теннисист Мартон Фучович победил голландца Ботика ван де Зандсхюлпа в финале турнира в Уинстон-Салеме — 6:3, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 52 минуты. 33-летний венгр подал 4 раза навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Для Фучовича это третий титул ATP в одиночном разряде.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 798 335 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Мартон Фучович (Венгрия) — Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — 6:3, 7:6 (7:3)