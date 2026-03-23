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23 марта, 03:32

Хачанов проиграл Ландалусе в третьем круге турнира в Майами

Павел Лопатко

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Мартину Ландалусе в матче третьего круга турнира в Майами — 3:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. 29-летний россиянин (15-й номер мирового рейтинга) выполнил 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-поинтов. На счету его 20-летнего соперника (151-я ракетка мира) 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта (из 9).

Следующим соперником Ландалусе станет американец Себастьян Корда, который в третьем круге выиграл у испанца Карлоса Алькараса.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мартин Ландалусе (Испания, Q) — Карен Хачанов (Россия, 14) — 6:3, 7:6 (7:2)

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Карен Хачанов
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