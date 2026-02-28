Зверев вышел в финал парного турнира в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев в паре с бразильцем Марселу Мело пробился в финал турнира в Акапулько в парном разряде.

В полуфинале они переиграли дуэт Рафаэль Ходар/Родриго Пачеко Мендес (Испания/Мексика) — 6:3, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

В финале Мело и Зверев встретятся с парой Александр Эрлер/Роберт Гэллоуэй (Австрия/США).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Марселу Мело/Александр Зверев (Бразилия/Германия) — Рафаэль Ходар/Родриго Пачеко Мендес (Испания/Мексика) — 6:3, 7:5.

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