Зверев вышел в финал парного турнира в Акапулько
Немецкий теннисист Александр Зверев в паре с бразильцем Марселу Мело пробился в финал турнира в Акапулько в парном разряде.
В полуфинале они переиграли дуэт Рафаэль Ходар/Родриго Пачеко Мендес (Испания/Мексика) — 6:3, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 24 минуты.
В финале Мело и Зверев встретятся с парой Александр Эрлер/Роберт Гэллоуэй (Австрия/США).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Марселу Мело/Александр Зверев (Бразилия/Германия) — Рафаэль Ходар/Родриго Пачеко Мендес (Испания/Мексика) — 6:3, 7:5.
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