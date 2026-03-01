Зверев стал победителем парного турнира в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев в паре с бразильцем Марселу Мело одержал победу на турнире в Акапулько в парном разряде.

В финале Зверев и Мело обыграли дуэт Александр Эрлер/Роберт Гэллоуэй (Австрия/США) — 6:3, 6:4.

Зверев в третий раз в карьере стал победителем турнира категории ATP в парном разряде — впервые с 2019 года.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Марселу Мело/Александр Зверев (Бразилия/Германия) — Александр Эрлер/Роберт Гэллоуэй (Австрия/США) — 6:3, 6:4

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