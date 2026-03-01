Зверев стал победителем парного турнира в Акапулько
Немецкий теннисист Александр Зверев в паре с бразильцем Марселу Мело одержал победу на турнире в Акапулько в парном разряде.
В финале Зверев и Мело обыграли дуэт Александр Эрлер/Роберт Гэллоуэй (Австрия/США) — 6:3, 6:4.
Зверев в третий раз в карьере стал победителем турнира категории ATP в парном разряде — впервые с 2019 года.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Марселу Мело/Александр Зверев (Бразилия/Германия) — Александр Эрлер/Роберт Гэллоуэй (Австрия/США) — 6:3, 6:4
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