Маррей за три часа обыграл Зверева во втором круге турнира в Дохе
Британский теннисист Энди Маррей обыграл немца Александра Зверева во втором круге турнира ATP 250 в Дохе (Катар).
Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Встреча продлилась 3 часа 2 минуты.
70-я ракетка мира Маррей 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету 16-й ракетки Зверева 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В четвертьфинале турнира 35-летний Маррей сыграет с французом Александром Мюллером.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 377 025 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Александр Зверев (Германия, 4) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:5
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