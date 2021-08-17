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Маррей вышел во второй круг турнира в Цинциннати, впервые одержав победу с июня

07:03

Британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира в Цинциннати победил француза Ришара Гаске со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Британец сделал 14 эйсов и две двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из 10.

Для 34-летнего Маррея это первая победа с 30 июня: тогда 105-я ракетка мира обыграл немца Оскара Отте на Уимблдоне. Маррей отказался от выступления в одиночном турнире на Олимпиаде в Токио из-за травмы четырехглавой мышцы бедра.

Во втором круге турнира в Цинциннати Маррей встретится с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Алехандро Давидович (Испания).

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Сергей Разин все материалы автора

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