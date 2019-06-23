Маррей выиграл первый же турнир после возвращения

Британец Энди Маррей в паре с испанцем Фелисиано Лопесом победил на турнире в Лондоне в парном разряде.
В финале они обыграли дуэт Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) – 7:6 (8:6), 5:7, 10:5.
Для Маррея турнир в Лондоне стал первым после восстановления от травмы бедра.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Фелисиано Лопес/Энди Маррей (Испания/Великобритания) - Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания) - 7:6 (8:6), 5:7, 10:5
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