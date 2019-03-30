Маррей вернулся к тренировкам после операции

Британец Энди Маррей возобновил тренировки после операции, информирует Telegraph. Экс-первая ракетка мира просто отрабатывал удары, направляя их в сетку. Как отметил тренер Крейг Аллен, это первые удары Маррея после операции на бедре.

Напомним, Маррей восстанавливался большую часть прошлого сезона после операции на тазобедренном суставе. Накануне Australian Open он заявил, что уходит из большого тенниса, но после турнира игрок сказал, что готов лечь на повторную операцию, чтобы вернуться в спорт.