Маррей вернулся к тренировкам на корте

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей в своем Instagram выложил видео с тренировки.

Ранее сообщалось, что он может завершить карьеру из-за травмы бедра, и что ему может потребоваться еще одна операция.

В январе 32-летний британец уже перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Последний раз он выступал в ноябре 2019 года на Кубке Дэвиса, где получил травму таза.

За свою карьеру Маррей дважды становился олимпийским чемпионом и победителем Уимблдона, а также выигрывал US Open и Кубок Дэвиса. Всего на его счету 47 выигранных турниров ATP.