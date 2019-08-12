Маррей уступил в первом круге турнира одиночного разряда в Цинциннати

Француз Ришар Гаске одержал победу над английским теннисистом Энди Марреем (6:4, 6:4) в матче первого круга турнира ATP одиночного разряда в Цинциннати (США). Продолжительность встречи составила 1 час и 38 минут.

​Напомним, Маррей восстанавливался большую часть прошлого сезона после операции на тазобедренном суставе. Накануне Australian Open он заявил, что уходит из большого тенниса, но после турнира игрок сказал, что готов лечь на повторную операцию, чтобы вернуться в спорт.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция) – Энди Маррей (Великобритания, WC) – 6:4, 6:4