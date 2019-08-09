Маррей сыграет в одиночном разряде на турнире в Цинциннати

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, двукратный олимпийский чемпион, британец Энди Маррей заявлен на турнир в одиночном разряде в Цинциннати (США), который пройдет с 12 по 18 августа, сообщает пресс-служба соревнований.

Напомним, Маррей восстанавливался большую часть прошлого сезона после операции на тазобедренном суставе. Накануне Australian Open он заявил, что уходит из большого тенниса, но после турнира игрок сказал, что готов лечь на повторную операцию, чтобы вернуться в спорт.

Отметим, что Маррей в паре с испанцем Фелисиано Лопесом победил на турнире в Лондоне в парном разряде. В финале они обыграли дуэт Раджива Рама (США) и Джо Солсбери (Великобритания) – 7:6 (8:6), 5:7, 10:5.

Для Маррея турнир в Лондоне стал первым после восстановления от травмы бедра.

Маррей выиграл первый же турнир после возвращения