Маррей рассказал о возвращении на корт

Британец Энди Маррей, перенесший повторную операцию на тазобедренном суставе, рассказал, что турнир Queens Club – отличная возможность для возвращения на корт. Маррей, который ранее заявлял о возможности завершить карьеру, должен выступить в парном разряде травяных соревнований в Лондоне. Его партнером станет испанец Фелисьяно Лопес.

– Рад вернуться на корт впервые после операции. Турнир Queens Club всяегда являлся особенным для меня. Это идеальное место для возвращения, – цитирует Маррея официальный сайт АТР. – Именно здесь я впервые выиграл матч ATP, получил свой первый трофей в Великобритании и первый трофей на траве. Это мой самый успешный турнир.

Пока я еще не могу выступать в одиночном разряде, однако уже несколько недель работаю без боли. Есть прогресс на тренировках. Официальные игры – это следующий шаг.