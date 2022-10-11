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11 октября, 15:06

Маррей — о предстоящем матче на турнире в Хихоне: «Чувствую себя свежим»

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от предстоящего матча на турнире в Хихоне.

«После Открытого чемпионата США и Кубка Лейвера я мало играл в теннис, за последний месяц сыграл всего два одиночных матча, так что чувствую себя свежим. На прошлой неделе я был очень болен и не мог играть в Астане, но я отдохнул пять дней и приехал сюда пораньше, чтобы привыкнуть к условиям», — приводит Tennisworld слова 35-летнего спортсмена.

Также он поделился мнением о своем сопернике испанце Алехандро Давидович-Фокине.

«Мы несколько раз тренировались вместе. Он очень хорошо сыграл в этом году и добился неплохих результатов. Он обыграл Джоковича в Монте-Карло и хорошо выступил на Открытом чемпионате США. Я думаю, ему нравится играть в хардовых турнирах, и это будет хороший матч», — добавил британец.

Матч Маррея с испанским теннисистом пройдет сегодня, 11 октября. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Источник: https://www.tennis365.com/atp-tour/andy-murray-feeling-fresh-after-brief-illness-gijon-alejandro-davidovich-fokina/
Теннис
Энди Маррей
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