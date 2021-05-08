Маррей проведет тренировку с Джоковичем

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал про свое восстановление и сообщил, что в воскресенье проведет тренировку с сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом в Риме.

«За последние пять-шесть дней произошло явное улучшение, при пробуждении не было остаточной боли. Я не потерял недели, ведь я мог тренироваться практически все время, — цитирует Маррея Guardian. — В воскресенье назначена тренировка со Шварцманом в Риме, а затем с Джоковичем. Хочу играть против теннисистов самого высокого уровня, это поможет мне быстрее вернуть лучшую игру. Тренировки с такими игроками показывают, над чем нужно поработать».

Маррей в марте из-за травмы паха снялся с турнира в Майами. До этого 33-летний британец снялся с турнира в Дубае из-за рождения четвертого ребенка.