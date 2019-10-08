Маррей проиграл Фоньини во втором круге турнира в Шанхае
17:10
Представитель Великобритании Энди Маррей проиграл итальянцу Фабио Фоньини во втором круге турнира в Шанхае (Китай) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 3 часа и 11 минут.
За право выйти в четвертьфинал Фоньини сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США) — Карен Хачанов (Россия).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фабио Фоньини (Италия, 10) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:6(7:4), 2:6, 7:6(7:2)
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