Маррей проиграл Фоньини во втором круге турнира в Шанхае

Представитель Великобритании Энди Маррей проиграл итальянцу Фабио Фоньини во втором круге турнира в Шанхае (Китай) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 3 часа и 11 минут.

За право выйти в четвертьфинал Фоньини сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США) — Карен Хачанов (Россия).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 10) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:6(7:4), 2:6, 7:6(7:2)