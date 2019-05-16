Маррей посвящен в рыцари

Британский теннисист Энди Маррэй был посвящен в рыцари. Церемония прошла в Букингемском дворце. Спортсмена посвятил в рыцари принц Чарльз.

- Я очень горд. Это отличный день, чтобы провести его с семьей - моя жена и родители здесь, - заявил сэр Энди Маррей после церемонии. - Я хотел бы, чтобы здесь были и мои дети, но они еще слишком малы (3 и 1,5 года - прим. "СЭ"). Я покажу им медаль, когда буду дома.

32-летний теннисист ранее заявлял, что планирует завершить карьеру после Уимблдона-2019 из-за травмы бедра. О том, что спортсмен удостоился чести стать рыцарем, объявили еще в 2016 году. Из-за проблем со здоровьем и личных обстоятельств церемония состоялась в 2019 году.