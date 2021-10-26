Маррей ответил, жалеет ли, что родился в одно время с Федерером, Надалем и Джоковичем

Британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, жалеет ли он, что родился в одно время со швейцарцем Роджером Федерером, испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем, каждый из которых выигрывал по 20 титулов на турнирах «Большого шлема».

«С одной стороны, жалею об этом, потому что мог бы выиграть гораздо больше, если бы их не было или если бы я был на пять-шесть лет моложе. С другой стороны, мне посчастливилось играть с лучшими теннисистами в истории и противостоять им. Они заставляли меня прибавлять, высоко поднимая планку», — приводит слова Маррея Daily Express.

34-летний Маррей является трехкратным победителем турниров «Большого шлема».