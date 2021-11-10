Маррей обыграл Синнера и вышел в 1/4 финала турнира в Стокгольме
10 ноября, 22:51
Британский теннисист Энди Маррей победил итальянца Янника Синнера (7:6, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Стокгольме (Швеция).
В четвертьфинале соперником британца станет американец Томми Пол.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Янник Синнер (Италия, 1) — 7:6 (7:4), 6:3
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