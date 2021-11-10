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Маррей обыграл Синнера и вышел в 1/4 финала турнира в Стокгольме

10 ноября, 22:51
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Британский теннисист Энди Маррей победил итальянца Янника Синнера (7:6, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Стокгольме (Швеция).

В четвертьфинале соперником британца станет американец Томми Пол.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Янник Синнер (Италия, 1) — 7:6 (7:4), 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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