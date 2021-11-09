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Маррей обыграл Дурасовича на старте турнира в Стокгольме

23:09
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Британский теннисист Энди Маррей победил норвежца Виктора Дурасовича (6:1, 7:6 (9:7)) в матче первого раунда турнира АТР в Стокгольме (Швеция).

Следующим соперником британца станет первый номер посева — Янник Синнер из Италии.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Виктор Дурасович (Норвегия, Q) — 6:1, 7:6 (9:7)

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Евгений Петров все материалы автора
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