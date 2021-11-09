Маррей обыграл Дурасовича на старте турнира в Стокгольме
23:09
Британский теннисист Энди Маррей победил норвежца Виктора Дурасовича (6:1, 7:6 (9:7)) в матче первого раунда турнира АТР в Стокгольме (Швеция).
Следующим соперником британца станет первый номер посева — Янник Синнер из Италии.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Виктор Дурасович (Норвегия, Q) — 6:1, 7:6 (9:7)
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