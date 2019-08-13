Маррей не сыграет в одиночном разряде на US Open

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, двукратный олимпийский чемпион, британец Энди Маррей не примет участия в одиночных соревнованиях на US Open, а сосредоточится на выступлении в паре и мискте. Накануне он проиграл в первом круге турнира в Цинциннати (США) французу Ришару Гаске.

- Не хочу принимать wild card сейчас, потому что не знаю, как буду себя чувствовать после матча, – цитирует ATP Tour Маррея. – Во время игры мои ноги были тяжелые, мне есть над чем работать. Нужна практика. Эти проблемы не исчезнут за две недели, хочу быть честным с собой.

Маррей уступил в первом круге турнира одиночного разряда в Цинциннати