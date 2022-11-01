Маррей не смог пройти во второй круг турнира в Париже
Британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира в Париже уступил французу Жилю Симону со счетом 6:4, 5:7, 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. На счету британца 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Симон встретится с американцем Тэйлором Фритцем.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Жиль Симон (Франция, WC) — Энди Маррей (Великобритания) — 4:6, 7:5, 6:3
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