Маррей не ожидал победить на турнире в Бельгии

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над Стэном Вавринкой из Швейцарии в финале турнира в Антверпене (Бельгия). Этот финал стал для Маррея первым после того, как он перенес операцию по протезированию тазобедренного сустава.

— Этот титул имеет громадное значение для меня, — цитирует Маррея официальный сайт ATP Tour. - Последние два года были чрезвычайно сложными. Не ожидал, что добьюсь победы, поэтому очень счастлив.

Стэн — прекрасный теннисист. В его активе много трофеев. Мы не раз встречались в финалах. Никто не ожидал простого матча, как и получилось.