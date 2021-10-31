Маррей и Соарес стали победителями парного турнира в Санкт-Петербурге

Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес одержали победу над казахстанцем Андреем Голубевым и монегаском Хьюго Нисом (6:3, 6:4) в финальном матче турнира ATP в Санкт-Петербурге в парном разряде.

Таким образом, Маррей и Соарес завоевали 12-й совместный титул.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Джейми Маррей/Бруну Соарес (Великобритания/Бразилия, 1) — Андрей Голубев/Юго Нис (Казахстан/Монако, 4) — 6:3, 6:4