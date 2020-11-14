Маррей и Скупски выиграли парный турнир в Софии из-за неявки соперника

Джейми Маррей и Нил Скупски выиграли парный турнир ATP в Софии (Болгария) из-за неявки на матч соперников Юргена Мельцера и Эдуара Роже-Васслена.

Мельцер заработал травму плеча в полуфинальной встрече и не смог участвовать в финале, в связи с чем Маррей и Скупски были признаны победителями.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 325 615 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Джейми Маррей/Нил Скупски (Великобритания, 2) — Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 1) — 0:0 отказ 2-й пары