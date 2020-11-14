Маррей и Скупски выиграли парный турнир в Софии из-за неявки соперника
09:24
Джейми Маррей и Нил Скупски выиграли парный турнир ATP в Софии (Болгария) из-за неявки на матч соперников Юргена Мельцера и Эдуара Роже-Васслена.
Мельцер заработал травму плеча в полуфинальной встрече и не смог участвовать в финале, в связи с чем Маррей и Скупски были признаны победителями.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 325 615 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Джейми Маррей/Нил Скупски (Великобритания, 2) — Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 1) — 0:0 отказ 2-й пары