Маррей хочет помочь Джоковичу стать величайшим спортсменом в истории

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, какую цель поставил перед собой, присоединившись к команде серба Новака Джоковича.

В ноябре стало известно, что Маррей будет тренировать сербского спортсмена до Открытого чемпионата Австралии-2025.

«За последние несколько лет Новак за счет всех установленных рекордов закрепил за собой звание лучшего теннисиста в истории. В ближайшие пару лет он может стать величайшим спортсменом в истории — если в 38-39 лет будет выигрывать «Большие шлемы», побеждать Карлоса Алькараса и Янника Синнера в больших матчах. И мне интересно в этом поучаствовать», — приводит Sky News слова Маррея.

Маррей завершил карьеру в 2024 году после Олимпиады в Париже в возрасте 37 лет.