Маррей еще не принял окончательное решение об участии в Уимблдоне

Капитан команды Великобритании на Кубке Дэвиса Леон Смит рассказал, как обстоит ситуация с вопросом об участии британца Энди Маррея в Уимблдоне.

«Очевидно, у него была процедура на спине, и теперь придется ждать и смотреть. Насколько я понимаю, решение еще не принято. Давайте надеяться на лучшее», — приводит Mirror слова Смита.

В команде Маррея заявили, что решение об участии теннисиста в Уимблдонском турнире будет объявлено позднее.

«После операции в субботу Энди продолжает работать со своей медицинской командой, чтобы понять, когда он вернется на корт. На данном этапе никаких решений принято не было, и мы сообщим дополнительную информацию, как только что-то будет окончательно согласовано», — говорится в заявлении команды.

23 июня в соцсетях ATP сообщили, что Маррей не сыграет на Уимблдоне из-за восстановления после операции на спине. В этот же день ATP удалила из соцсетей данную информацию.

37-летний Маррей является трехкратным победителем турниров «Большого шлема». Он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.