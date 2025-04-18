77-я ракетка мира Марожан сыграет со Зверевым в полуфинале турнира в Мюнхене
Венгр Фабиан Марожан стал полуфиналистом турнира в Мюнхене.
77-я ракетка мира в 1/4 финала победил бельгийца Зизу Бергса со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 40 минут.
За выход в финал Марожан сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 2 500 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Фабиан Марожан (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:3, 7:6 (7:4)
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