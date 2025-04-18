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Сегодня, 20:14

77-я ракетка мира Марожан сыграет со Зверевым в полуфинале турнира в Мюнхене

Руслан Минаев
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Венгр Фабиан Марожан стал полуфиналистом турнира в Мюнхене.

77-я ракетка мира в 1/4 финала победил бельгийца Зизу Бергса со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 40 минут.

За выход в финал Марожан сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 2 500 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фабиан Марожан (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:3, 7:6 (7:4)

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