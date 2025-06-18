Зверев разгромил Гирона в первом круге турнира в Галле
Немецкий теннисист Александр Зверев отдал только три гейма американцу Маркосу Гирону на старте турнира в Галле — 6:2, 6:1.
Встреча спортсменов продолжалась 1 час 20 минут.
Следующим соперником третьей ракетки мира станет итальянец Лоренцо Сонего, который в первом раунде обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 522 220 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 6:1
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