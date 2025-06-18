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18 июня 2025, 16:08

Зверев разгромил Гирона в первом круге турнира в Галле

Алина Савинова

Немецкий теннисист Александр Зверев отдал только три гейма американцу Маркосу Гирону на старте турнира в Галле — 6:2, 6:1.

Встреча спортсменов продолжалась 1 час 20 минут.

Следующим соперником третьей ракетки мира станет итальянец Лоренцо Сонего, который в первом раунде обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 6:1

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
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