Зверев разгромил Гирона в первом круге турнира в Галле

Немецкий теннисист Александр Зверев отдал только три гейма американцу Маркосу Гирону на старте турнира в Галле — 6:2, 6:1.

Встреча спортсменов продолжалась 1 час 20 минут.

Следующим соперником третьей ракетки мира станет итальянец Лоренцо Сонего, который в первом раунде обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 522 220 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 6:1