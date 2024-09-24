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Чилич стал победителем турнира в Ханчжоу

Руслан Минаев
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Хорват Марин Чилич стал победителем турнира в Ханчжоу (Китай).

В финале 35-летний теннисист обыграл китайца Чжана Чжичжэня в двух сетах — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Матч длился 1 час 53 минуты.

Чилич впервые турнир ATP впервые с октября 2021 года. Теперь на его счету 21 титул на турнирах ATP.

Ханчжоу (Китай)

Турнир ATP Hangzhou Open

Призовой фонд 1 000 630 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Марин Чилич (Хорватия, WC) — Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Теннис
Марин Чилич
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