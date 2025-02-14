Руне проиграл Навоне на турнире в Буэнос-Айресе

Аргентинский теннисист Мариано Навоне одержал победу над датчанином Хольгером Руне во втором круге турнира в Буэнос-Айресе — 6:1, 7:6 (7:2).

Игра длилась 1 час 41 минуту. Аргентинец 4 раза подал навылет и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

В другом матче итальянец Лоренцо Музетти выиграл у француза Корантена Муте — 6:2, 6:3.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP IEB+ Argentina Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мариано Навоне (Аргентина) — Хольгер Руне (Дания, 2) — 6:1, 7:6 (7:2)

Лоренцо Музетти (Италия) — Корантен Муте (Франция) — 6:2, 6:3