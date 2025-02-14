Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

14 февраля 2025, 04:32

Руне проиграл Навоне на турнире в Буэнос-Айресе

Евгений Козинов
Корреспондент

Аргентинский теннисист Мариано Навоне одержал победу над датчанином Хольгером Руне во втором круге турнира в Буэнос-Айресе — 6:1, 7:6 (7:2).

Игра длилась 1 час 41 минуту. Аргентинец 4 раза подал навылет и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

В другом матче итальянец Лоренцо Музетти выиграл у француза Корантена Муте — 6:2, 6:3.

Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP IEB+ Argentina Open
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг

Мариано Навоне (Аргентина) — Хольгер Руне (Дания, 2) — 6:1, 7:6 (7:2)

Лоренцо Музетти (Италия)  — Корантен Муте (Франция) — 6:2, 6:3

Источник: Расписание IEB+ Argentina Open
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Хольгер Руне
Читайте также
Юрист предупредила о схеме мошенников с легкими подработками ко Дню молодежи
В Иране сообщили о проходе пяти судов через международные воды
Форвард «Эльче» Рафа Мир приговорен к 8,5 года тюрьмы за изнасилование
Именинник Трамп у октагона, истребители над ареной, слухи о договорняках. Как прошел турнир UFC на лужайке Белого дома
«Чемпионом станут Нидерланды. С интересом буду следить за Узбекистаном». Колонка Черчесова
Синоптики спрогнозировали грозу и до +17 градусов в Москве 16 июня
Популярное видео
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Янчук: «У Медведева вопрос стоит только в том, сможет ли он выиграть хотя бы еще один турнир «Большого шлема»

Фритц победил Юньчаокэтэ и вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич
Новости
RSS RSS
Все новости