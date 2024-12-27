Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:55

Марьенко рассказала, каково быть мамой Рублева

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Марина Марьенко ответила на вопрос, что значит быть мамой Андрея Рублева.

— Каково просыпаться и понимать: я — мама Андрея Рублева?

— Как-то мне Андрей сказал: «Мам, ты же меня все равно должна любить вот без всего этого. Вопреки». Я говорю: «Андрюша, я тебя люблю вопреки». Очень часто забываю, что мой сын — Андрей Рублев. Не до такой степени, как это кажется, но частенько забываю во многих моментах, а потом сердечко екает, когда вспоминаешь. Кто он? Да, а так вот ровно. Приятно, безусловно, я очень горжусь, но стараешься, если честно, чуть-чуть сдерживать эмоции, — рассказала Марьенко в интервью BBTennis.

В прошедшем сезоне Рублев выиграл два турнира — ATP250 в Гонконге и «мастерс» в Мадриде.

Читайте также
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
В ВТБ рассказали о популярных схемах мошенников на Новый год
Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады
Пентагон отказался комментировать поражение F-16 в Запорожской области
Нарколог назвала наименее опасный алкогольный напиток
Популярное видео
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алькарас пошутил об игре за «Реал»: «Анчелотти сказал, что найдет для меня место»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости