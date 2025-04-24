Marca: Алькарас из-за травмы пропустит «мастерс» в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас не сыграет на «мастерсе» в Мадриде из-за повреждения, сообщает Marca.

По информации источника, 22-летний испанец должен объявить о своем решении на пресс-конференции 24 апреля.

20 апреля Алькарас уступил датчанину Хольгеру Руне в финале турнира в Барселоне (6:7 (6:8), 2:6). По ходу игры у него возникла проблема с приводящей мышцей правой ноги.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 4 мая. Алькарас становился победителем «мастерса» в 2022 и 2023 годах.