Марат Сафин: «В России слабый подход к теннису»

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин рассказал о своем отношении к российскому теннису. Он провел прямой эфир в Instagram с Михаилом Южным.

— Хачанов и Рублев вместе уехали и начали жить своей жизнью, -приводит слова Сафина gotennis. — Испанцы тренируют и относятся к теннису как к реальной работе. Научиться играть в России в теннис — ну, не знаю. Не в обиду никому, у нас слабый подход. Мы более-менее тренируем юниоров, а потом происходит переход — и беда.



Еще есть проблемы с физподготовкой, а еще больше с теннисными тренерами. Все по цепочке. Только массажисты всегда были хорошие. У нас кто во что горазд. Смотрю на упражнения, которые дают детям, — смешно, идиотизм. А главное, никто из этих псевдотренеров не хочет учиться. Физруки, вот. Они не могут понять смысл, ты не можешь дать человеку делать забеги, как атлету. Нужно работать с весами, чтобы у тебя потом ничего не отвалилось, на координацию.



Есть ребята, которые хорошие, но они же должны собирать команду. Особенно тренера по физподготовке, без него ничего не сделаешь.