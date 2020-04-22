Марат Сафин назвал лучшего теннисиста в истории

Бывший лидер рейтинга ATP Марат Сафин назвал швейцарца Роджера Федерера лучшим теннисистом в истории. По мнению россиянина, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» достиг высшего мастерства в теннисе.

— Федя (Федерер) дошел до уровня супермастера по теннису. То, как он играет, как себя видет, какие у него движения, физика. Это высшее мастерство. Выше просто нет, остальные просто дети, — сказал Сафин в эфире Instagram журналистки Марии Командной.