Марат Сафин: «Медведеву иногда нужно держать себя в руках»

Капитан сборной России на ATP Cup Марат Сафин отметил, что Даниилу Медведеву в четвертьфинальном матче против аргентинца Диего Шварцмана (6:4, 4:6, 6:3) важно было держать себя в руках и сохранять спокойствие.

Сборной России вышла в полуфинал турнира.

Медведев во время матча ударил ракеткой по судейскому креслу, за что получил наказание. После этого он долго разговаривал с Сафиным

— Ему было важно оставаться сильным в ментальном плане, — цитирует Сафина сайт турнира. - Нужно просто продолжать делать то, что он может. Нельзя сходить с ума и торопиться с атакой, не надо бить сильно. Нужно играть с умом и держать себя в руках иногда, сохранять спокойствиеи смотреть, что будет дальше.