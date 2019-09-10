Экс-первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал матч Даниила Медведева в финале US Open против Рафаэля Надаля. Россиянин уступил испанскому теннисистку в пяти сетах.

— В начале пятого сета у Медведева был шанс уйти в отрыв, которым он не сумел воспользоваться, — цитирует RT Сафина. — А надо было дожимать. Но тут как в футболе: не забиваешь ты — забивают тебе. Россиянину не хватило опыта. Он успокоился, когда «запахло жареным», и дал Надалю зацепиться за несколько очков и вернуть контроль над ситуацией.

— Даниил Медведев не оставил американскую публику равнодушной. В США обсуждали не только его игру, но и поведение на корте. Например, перед финалом местная пресса называла его плохишом.

— Ну какой же он плохиш? Очень хороший мальчик, душка — по нему видно.

— Вы наверняка знаете об этом все...

— Да. Я тоже душка (смеется). Все дело в опыте общения с публикой. Для Даниила многое в новинку, так как о нем как о будущем тенниса заговорили только после победы на «Мастерсе» в Цинциннати. Сначала он был одним из большинства, а затем стал первым среди молодых. И теперь ему необходимо понять, как с этим жить. Это очень важно. Потому что публику легко настроить против себя, а можно постоянно стебать. Но если ты это делаешь от души, не пытаешься что-то из себя изображать, то тебя примут.