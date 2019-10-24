Марат Сафин: «Дзюба хочет бороться за победы в еврокубках, а за что можно бороться со «Спартаком»?

Бывший теннисист Марат Сафин — о переходе форварда Артема Дзюбы из «Спартака» в «Зенит».

— Вы бы поняли, вернись Дзюба в «Спартак»?

— А что тут такого? Дзюба очень сильно прибавил. Нормальный парень, с ногами на земле, без звездной болезни. Он работает и совершенствуется, насколько может. Большинство людей не знают, по каким причинам он покинул «Спартак», и не узнают. Почему бы не спросить у спартаковского руководства — почему отпустили Дзюбу? Сам он профессионал, имеет право играть там, где хочет. В «Зените» ему предложили лучшие условия — когда Артем закончит карьеру футболиста, ему надо на что-то жить. И наверняка он хочет бороться за победы в еврокубках, а за что со «Спартаком» в данный момент можно бороться? (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»