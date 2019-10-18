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Маннарино вышел в полуфинал ВТБ Кубка Кремля. Он может стать соперником Хачанова

15:13
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Француз Адриан Маннарино обыграл серба Душана Лайовича в 1/4 финала ВТБ Кубка Кремля — 7:6 (7:3), 6:1.

Их матч продолжался 1 час 27 минут. В полуфинале турнира соперником Маннарино может стать итальянец Андреас Сеппи или россиянин Карен Хачанов.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Адриан Маннарино (Франция, 7) — Душан Лайович (Сербия, 4) — 7:6 (7:3), 6:

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2019/

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