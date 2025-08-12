Пол уступил Маннарино в третьем круге турнира в Цинциннати
Американский теннисист Томми Пол в третьем круге турнира в Цинциннати уступил французу Адриану Маннарино со счетом 7:5, 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету 28-летнего американца 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
В 1/8 финала Маннарино сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Адриан Маннарино (Франция, Q) — Томми Пол (США, 13) — 5:7, 6:3, 6:4
