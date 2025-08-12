Пол уступил Маннарино в третьем круге турнира в Цинциннати

Американский теннисист Томми Пол в третьем круге турнира в Цинциннати уступил французу Адриану Маннарино со счетом 7:5, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету 28-летнего американца 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/8 финала Маннарино сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Адриан Маннарино (Франция, Q) — Томми Пол (США, 13) — 5:7, 6:3, 6:4