Маннарино обыграл Дрейпера в финале турнира в Софии

Французский теннисист Адриан Маннарино выиграл турнир ATP 250 в Софии (Болгария).

В финале он обыграл англичанина Джека Дрейпера со счетом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 17 минут.

25-я ракетка мира Маннарино 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету 82-й ракетки мира Дрейпера 10 эйсов, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Для 35-летнего француза это пятый титул ATP в карьере.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Адриан Маннарино (Франция, 2) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 7:6 (8:6), 2:6, 6:3