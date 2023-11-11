Маннарино обыграл Дрейпера в финале турнира в Софии
Французский теннисист Адриан Маннарино выиграл турнир ATP 250 в Софии (Болгария).
В финале он обыграл англичанина Джека Дрейпера со счетом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 17 минут.
25-я ракетка мира Маннарино 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету 82-й ракетки мира Дрейпера 10 эйсов, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Для 35-летнего француза это пятый титул ATP в карьере.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Адриан Маннарино (Франция, 2) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 7:6 (8:6), 2:6, 6:3
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