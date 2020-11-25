Мама Медведева рассказала, что делал ее сын после победы на Итоговом турнире

Ольга Медведева, мать российского теннисиста Даниила Медведева, рассказала обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о своей реакции на победу сына в финале итогового турнира АТP.

— Меня поразило, что Даня вышел на корт против Тима необычно взлохмаченным, — поделилась воспоминаниями Ольга Медведева. — Волосы совсем не лежали. У меня точно такие же волосы, поэтому я понимаю, откуда это берется. Взлохмаченность в финале Лондона — это было интересно!

— После победы сразу созвонились?

— Обменялись сообщениями. Так проще для него, когда такой вал поздравлений и такая большая востребованность. Конечно, у него была бессонная ночь, и он нам прислал сообщение в пять утра. В Лондоне было четыре. Он еще не ложился. Естественно, после такого грандиозного успеха трудно заснуть! (Игорь Рабинер)

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