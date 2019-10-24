Мама Маррея: «В один момент Энди не смог самостоятельно надеть носки»

Джуди Маррей, мама британца Энди Маррея, прокомментировала его победу на турнире в Антверпене (Бельгия) после долгой реабилитации. Этот финал стал для Маррея первым после того, как он перенес операцию по протезированию тазобедренного сустава.

— Я видела его страдания, — цитирует Джуди Маррей Sport24.co.za. — Это разбивало мне сердце. Завоевание титула — большая радость, но настоящим успехом было то, что он смог играть без боли и ходить без костылей. В один момент он не смог самостоятельно надеть носки и завязать шнурки. Игра в теннис был наименьшей проблемой.