Кресси вышел во второй круг турнира в Ньюпорте

Американец Максим Кресси вышел во второй круг турнира ATP в Ньюпорте. В двух сетах он переиграл итальянца Паоло Лоренци.

Во втором круге Кресси встретится с соотечественником Сэмом Куэрри.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Максим Кресси (США) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:1, 6:2