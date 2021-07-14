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Кресси вышел во второй круг турнира в Ньюпорте

01:35

Американец Максим Кресси вышел во второй круг турнира ATP в Ньюпорте. В двух сетах он переиграл итальянца Паоло Лоренци.

Во втором круге Кресси встретится с соотечественником Сэмом Куэрри.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Максим Кресси (США) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:1, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора

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