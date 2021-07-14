Кресси вышел во второй круг турнира в Ньюпорте
01:35
Американец Максим Кресси вышел во второй круг турнира ATP в Ньюпорте. В двух сетах он переиграл итальянца Паоло Лоренци.
Во втором круге Кресси встретится с соотечественником Сэмом Куэрри.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Максим Кресси (США) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:1, 6:2
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