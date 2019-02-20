Маккензи Макдональд: "Теннис - странный вид спорта. Здесь нужно бороться каждый день"

Американcкий теннисист Маккензи Макдональд рассказал о том, как он становился профессиональным теннисистом. По его словам, теннис - странный вид спорта, потому что необходимо бороться каждый день.

- Я играл в Делрэй-Бич в 12 лет, но тогда ничего не знал о профессиональном турнире, - приводит официальный сайт ATP слова Макдональда. - Но с раннего возраста у меня было стремление стать профессиональным теннисистом. Я воплощаю свою мечту – это круто.

Вообще теннис – странный вид спорта. Здесь нужно бороться каждый день, это самое главное. Когда я только начинал карьеру, было очень трудно, но я не сдавался. Я боролся и мне удалось найти нужный путь. Я очень хочу стать успешным. Когда упорно работаешь, хорошие вещи случаются. Я попал в топ-100, так что постепенно добиваюсь своей цели.

Напомним, Макдональд обыграл своего соотечественника Тейлора Фритца (3:6, 6:4, 6:3) в первом круге турнира в Делрэй-Бич (США).